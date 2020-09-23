وزارة الحج: 10 خطوات لأداء العمرة والصلاة بالمسجد الحرام والروضة

تبدأ المرحلة الأولى للسماح بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من يوم الأحد 17 صفر 1442هـ الموافق 4 أكتوبر 2020م، وذلك بنسبة 30% (6 آلاف معتمر/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.

يأتي ذلك بعد صدور الموافقة الكريمة بناء على ما ورد من الجهات المختصة بشأن مستجدات مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، واستجابة لتطلع كثير من المسلمين في الداخل والخارج لأداء مناسك العمرة والزيارة، وانطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة على صحة قاصدي الحرمين الشريفين وسلامتهم.

وفي ضوء هذا نستعرض 10 خطوات للتسجيل لأداء العمرة أو الصلاة في المسجد الحرام أو الصلاة في الروضة الشريفة عبر تطبيق اعتمرنا الذي سيكون متاحًا بداية من 27 سبتمبر الجاري والتي جاءت كالتالي:

- تحميل تطبيق اعتمرنا من «ios» أو «Android».

- تسجيل البيانات واختيار موعد متاح للعمرة أو الصلاة في المسجد الحرام أو الصلاة في الروضة الشريفة.

-لابد من التسجيل في تطبيق توكلنا و خلو المعتمر من فيروس «19-COVID»

-الحصول على التصريح.

-الوصول إلى أحد مراكز نقل أو تجمع المعتمرين في مكة المكرمة حيث سيعلن عن الأماكن لاحقًا.

- إظهار التصريح للموظف المسؤول في المركز حيث لابد من التقيد بالأوقات الممنوحة في التصريح.

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- لبس الكمامة والتقيد بالاحترازات الوقائية.

- ركوب وسيلة المواصلات للقادمين عبر مراكز نقل المعتمرين «مواقف السيارات»

- التوجه إلى الحرم المكي.

- بعد انتهاء النسك العودة إلى مركز تجمع أو نقل المعتمرين.

يشار إلى أنه بإمكان ضيف الرحمن المبيت في أحد فنادق مكة المكرمة مع وجوب الحصول على تصريح في حالة الرغبة للصلاة في «المسجد الحرام» حسب الأوقات المتاحة على التطبيق.

كما أنه بإمكان المتواجدين في مكة المكرمة التسجيل للحصول على تصريح في حالة الرغبة للصلاة في المسجد الحرام حسب الأوقات المتاحة على التطبيق.

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