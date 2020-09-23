الأمير خالد بن سلمان يقدم التحية للقوات المسلحة وذوي الشهداء

هنّأ السعوديين في اليوم الوطني برسالة خاصة..
قدّم نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، تهنئة خاصة للقيادة وللشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ90، موجهًا التحية للقوات المسلحة الباسلة.
وقال الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه على موقع «تويتر»: «أرفع أسمى آيات التهاني لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي العهد -يحفظهما الله- ولشعب المملكة بمناسبة اليوم الوطني، الذي يجدد الفخر بماضينا ويزيد العزم لحاضرنا ويفتح الطموح لمستقبلنا».
وأضاف: «في يوم الوطن، نستذكر أمجاد المؤسس الباني الملك عبدالعزيز-طيب الله ثراه-، وبطولات المخلصين الذين ضحوا بأرواحهم من أجل وطننا،، تحية لقواتنا المسلحة الباسلة، لذوي الشهداء ولكل من سالت دماؤه الطاهرة لصون بلادنا، حفظ الله مليكنا وولي عهده الأمين، وأدام على وطننا الاستقرار والنماء».
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