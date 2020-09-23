منحة زواج المستفيدات من المعاشات تدفع «التأمينات الاجتماعية» للتوضيح

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حقيقة حصول المستفيدات من معاش أفراد عائلة المشترك المتوفَّى، على منحة الزواج، وذلك عقب استفسار أحد المستفيدات حول كيفية الحصول على تلك المنحة.

ورد الحساب الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر موقع «تويتر» موضحًا: «تُصرَف منحة الزواج للمستفيدة من معاش أفراد عائلة المشترك المتوفَّى بعد تسجيلها الزواج لدى الجهات الحكومية المختصة، ويتم إيقاف المعاش ويصرف لها منحة زواج قدرها 18 شهرًا من نصيبها».

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