«الوزراء» يوافق على ضوابط تحويل الطلبة المبتعثين الدراسة إلى داخل المملكة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي الذي عقد مساء الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على ضوابط تحويل الطلبة المبتعثين خارج المملكة إلى الدراسة داخلها.

ووفق ما ذكر وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، فإن ذلك سيتم على النحو الموضح بالقرار.