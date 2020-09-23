«الموارد البشرية» توضح الحدّ المانع لصرف إعانة التأهيل الشامل

الوزارة علّقت على الراتب الأعلى..

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الحدّ المانع لصرف إعانة التأهيل الشامل، وذلك عقب استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «عندي ولد عنده توحُّد، ويستلم إعانة من التأهيل الشامل، وعمره 33 عامًا، إذا كان موظفًا بشركة كم يكون الراتب الأعلى حتى لا تنقطع عنه الإعانة؟». ورد الحساب الرسمي للعناية بالعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقع «تويتر» موضحًا: «الحد المانع لصرف إعانة التأهيل الشامل 4000 ريال». Advertisements اقرأ أيضًا: «الموارد البشرية» توضح موقف العمالة عند نقل السجل التجاري لمالك جديد وزارة الموارد البشرية: أبناء المواطنات يحتسبون «1» في نطاقات

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