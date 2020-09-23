السعودية تُشدد على أهمية إقامة منطقة خالية من السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط

شدد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعيّ مساء اليوم الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على أهمية إقامة منطقة خالية من السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط، وأن يُسهم الاتفاق النووي مع إيران في المحافظة على منع انتشار النووي.

وفي بيان للمجلس عقب الجلسة الأسبوعية، قال وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، إن المجلس جدد التأكيد على ضرورة إسهام أي اتفاق نووي مع إيران في المحافظة على منع الانتشار النووي.

وشدد مجلس الوزراء على ضرورة استكمال الجهود الرامية لإقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، إضافة إلى معالجة سلوك إيران المزعزع لاستقرار المنطقة والعالم، ورعايتها للإرهاب، بما يكفل عدم قيامها بأي نوع من الاستفزازات مستقبلًا.