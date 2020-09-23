أخبار السعودية اليوم.. في اليوم الوطني ٩٠ المملكة تزدان باللون الأخضر.. «شرطة الرياض» تكتشف وكرًا لتزييف العملة

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، حيث أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان عن القلق إزاء خلط المقررة الخاصة المعنية بالتأثير السلبي للتدابير الأحادية القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان، بين التدابير الأحادية القسرية وبين القرارات الوطنية التي قد يتم اللجوء إليها من قبل بعض الدول لحماية أمنها الوطني ومصالح وحقوق مواطنيها، وإلى التفاصيل:

في ذكرى اليوم الوطني.. قفزات كبرى نحو المستقبل في عهد خادم الحرمين وولي العهد

تحتفل السعودية بيومها الوطني الـ90، وهى تنظر للمستقبل من خلال مشروعات وطموحات كبرى، تؤهلها لأن تكون في مصافّ الدول المتقدمة، خاصة رؤية المملكة 2030، والمشروعات العملاقة، مثل: «نيوم والبحر الأحمر والقدية» وغيرها كثير، ويأتي الاحتفال باليوم الوطني لهذا العام والمملكة، تترأس مجموعة دول العشرين، التي تقود اقتصاديات العالم، في دليل على مكانة المملكة الاقتصادية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما أن الاحتفال باليوم الوطني، هو السادس في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز.

جدارية في حب الوطن.. السعودية تزدان باللون الأخضر في اليوم الوطني ٩٠

تحتفل المملكة يوم غد الأربعاء الموافق، 23 سبتمبر 2020، بذكرى اليوم الوطنيّ 90، وفي إطار الاستعدادات المتواصلة للاحتفال باليوم الوطنيّ 90 ازدانت المنطقة الشرقية بأبهى حللها وتوشحت باللون الأخضر بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة؛ حيث أنهت أمانة المنطقة جميع استعداداتها للاحتفال بهذا اليوم الغالي على الجميع، وأعدت له حزمة من البرامج والتجهيزات في جميع مدن ومحافظات المنطقة.

خريطة احتفالات نجوم الطرب باليوم الوطني السعودي الـ90

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، مواعيد حفلات اليوم الوطني السعودي 90 والفنانين المشاركين والمدن المقامة فيها تحت شعار «همة حتى القمة»، وتفتتح حفلات اليوم الوطني السعودي الـ90، مساء اليوم الثلاثاء، بحفلين، الأول يقام في الدمام، والثاني في جدة، وفي الدمام يقام حفل غنائي مشترك يجمع بين الفنان راشد الماجد وأصيل أبوبكر، وذلك في الصالة الخضراء بمدينة الدمام في إطار حفلات اليوم الوطني السعودي 90.

السعودية تحذر من محاولات تضليل دولية باسم الإجراءات القسرية الأحادية

أكد المندوب الدائم للمملكة في الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان، أن القانون الدولي وصكوك الأمم المتحدة تفسر الإجراءات القسرية الأحادية على أنها قيود تفرضها عدد من الدول بهدف عرقلة تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الكاملة، لا سيما في أقلّ البلدان نموًّا وفي البلدان النامية.

اكتشاف وكر لتزييف ملايين العملات بالرياض.. والحصيلة: 17 مليون ريال

ألقت شرطة الرياض القبض على مقيمين مخالفين اتخذا من مقر سكنهما وكرًا لتزييف العملات والترويج لبيعها، وعثر بداخله على سبعة عشر مليون ورقة مُعدة للتزييف لفئتي 500 ريال و100 ريال، وأدوات تستخدم في تزييف العملات. وأشار إلى أنه جرى إيقافهما واتخاذ كل الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.

«موافقة مشروطة» على الجمع بين المعاش والدخل من العمل

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أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه يحق للمستفيدين الجمع بين المعاش والدخل من العمل وفقًا لشروط محددة، وذلك عقب استفسار مستفيدة قائلة: «إذا كنت مستفيدة من راتب والدي المتوفى من نظام التأمينات الاجتماعية والتحقت بوظيفة في القطاع الخاص خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، هل يستمر نزول راتب والدي مع راتب وظيفتي أم ينقطع؟».

«الخطوط السعودية» تحسم الجدل حول فحص كورونا للرحلات الداخلية

حسمت الخطوط السعودية، الجدل بخصوص إحضار فحص فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، للرحلات الداخلية، وذلك عقب استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل يتوجب عليّ إحضار نتيجة فحص فيروس كوفيد-١٩ بالنسبة للرحلات الداخلية؟».

أسباب نجاح سهم البحري في سوق الأوراق المالية السعودية

تمكن سهم الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري »البحري«، في جذب ما يقرب من %10 من السيولة لدى المستثمرين، في تداولات السوق المالية السعودية، وذلك بعد الإعلان عن التوزيعات النقدية، وجاء ارتفاع السهم بعد إعلان الشركة أمس عن توزيعات قوية مستهدفة خلال العام الجاري والأعوام الثلاثة المقبلة.

وزارة الصحة تكشف نسبة إصابات كورونا الجديدة: 9% أطفال والبالغون 87%

أعلنت وزارة الصحة أن الحالات المسجلة اليوم الثلاثاء بفيروس كورونا وعددها 552 حالة، بلغت نسبة الإناث فيها 41% ، و59% ذكورًا، كما بلغت نسبة الأطفال 9%، والبالغين 87%، وكبار السن 4% مشيرة إلى أنه تم إجراء 48367 فحصًا مخبريًّا جديدًا خلال الـ24 ساعة الماضية، كما دعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ لأنها أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة، سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكمًا على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

بالفيديو.. وزارة الحرس الوطني توثق تضحيات أبطال الحدود

أنتجت وزارة الحرس الوطني عملًا إبداعيًّا مميزًا، تزامنًا مع الذكرى التسعين لتوحيد الوطن على يد المؤسس الملك عبدالعزيز، ووثقت الوزارة عبر مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع »تويتر« تحت عنوان »أردنا لك الخير يا موطني.. بعزمٍ أكيد ورأيٍ سديد« العمل الذي يقدمه أبطال الوطن في الحدود وهم يذودون عن حياض الوطن.

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