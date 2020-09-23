السعودية اليوم / 1834 إصابة جديدة بكورونا في بلجيكا



بروكسل 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واس

سجلت بلجيكا 1834 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة البلجيكية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 105226 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9955 حالة وفاة.

// انتهى //

10:29ت م

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بروكسل 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسسجلت بلجيكا 1834 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وخمس حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأفادت وزارة الصحة البلجيكية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 105226 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9955 حالة وفاة.// انتهى //10:29ت م0025

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