السعودية اليوم / 110 إصابات جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية



سيئول 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واس

سجّلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية 110 إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت مراكز السيطرة على الوباء والوقاية منه في كوريا الجنوبية أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت إلى 23216 إصابة، فيما استقرت حصيلة الوفيات عند 388 حالة وفاة.

// انتهى //

09:38ت م

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سيئول 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسسجّلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأوضحت مراكز السيطرة على الوباء والوقاية منه في كوريا الجنوبية أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت إلى 23216 إصابة، فيما استقرت حصيلة الوفيات عند 388 حالة وفاة.// انتهى //09:38ت م0018

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