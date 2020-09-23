السعودية اليوم / ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 859 حالة وفاة



كانبيرا 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية في ولاية فيكتوريا الأسترالية اليوم عن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس

وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 26942 إصابة تعافى منها 24213 شخصا.

// انتهى //

07:33ت م

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كانبيرا 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في ولاية فيكتوريا الأسترالية اليوم عن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا وخمس حالات وفاة، مما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى 771 وفي أستراليا إلى 859 حالة وفاة.وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 26942 إصابة تعافى منها 24213 شخصا.// انتهى //07:33ت م0008

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