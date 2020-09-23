شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير خالد بن سلمان: اليوم الوطني يزيد العزم لحاضرنا ومستقبلنا والان نبدء بالتفاصيل
قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع بمناسبة اليوم الوطني: أرفع أسمى آيات التهاني لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي العهد -يحفظهما الله- ولشعب المملكة بمناسبة اليوم الوطني، الذي يجدد الفخر بماضينا ويزيد العزم لحاضرنا ويفتح الطموح لمستقبلنا.
وأضاف سموه: في يوم الوطن، نستذكر أمجاد المؤسس الباني الملك عبدالعزيز-طيب الله ثراه-، وبطولات المخلصين الذين ضحوا بأرواحهم من أجل وطننا،، تحية لقواتنا المسلحة الباسلة، لذوي الشهداء ولكل من سالت دمائه الطاهرة لصون بلادنا، حفظ الله مليكنا وولي عهده الأمين، وأدام على وطننا الاستقرار والنماء.
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