113.2 مليار درهم حجم التبادل التجاري بين السعودية والإمارات

2020-09-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، أن الروابط بين الإمارات والمملكة تمثل نموذجًا فريدًا واستثنائيًا على مستوى العلاقات الدولية، مشددًا على قوة الشراكة الاستراتيجية والتكامل الذي يجمع بين الدولتين على كافة الصعد.

Advertisements

وقال المري في معرض تهنئته للسعودية بمناسبة اليوم الوطني التسعين: “الإمارات والسعودية هما ركن الاستقرار والتنمية في المنطقة الخليجية والعربية، وعلاقاتنا مع الأشقاء في المملكة في تطور ونماء مستمر، وهو ما يؤكده هذا التفاعل والاحتفاء الكبير في الإمارات، قيادة وشعبا، بمناسبة اليوم الوطني السعودي تحت شعار (معًا أبدًا) في مشهد يعكس مشاعر وطنية طيبة ومحبة صادقة بين البلدين والشعبين الشقيقين”.

وأضاف: “الإمارات والسعودية ماضيتان بعزيمة صادقة في العمل معا لتوطيد أواصر التعاون وتطوير شراكتهما الاستراتيجية في كافة المجالات، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري، ونحن على ثقة بأن المرحلة المقبلة ستنطوي على مزيد من المشاريع والمبادرات النوعية وجهود التعاون التي تخدم مسيرة التنمية الشاملة في البلدين وفق رؤية واضحة وخطط متكاملة يقودها مجلس التنسيق السعودي الإماراتي وبدعم لامحدود من القيادتين الحكيمتين في الإمارات والمملكة”، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.





شارك الخبر







