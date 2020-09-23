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شاعران يحييان حفل اليوم الوطني بقصيدة وأوبريت في أحد رفيدة

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2020-09-23

شاعران يحييان حفل اليوم الوطني بقصيدة وأوبريت في أحد رفيدة

متابعات الخليج 365- فهدالقحطاني- أحدرفيدة

أحيا الشاعران سعيد بن زهرة والشاعر عبدالله الشريف حفل أهالي أحد رفيدة بمناسبة اليوم الوطني بقصيدة وأوبريت، شهدا تفاعلًا كبيرًا من جانب الحضور لما فيهما من أبيات وكلمات جميلة توثق حب الوطن.

جاء ذلك خلال احتفال أهالي أحد رفيدة مساء أمس الثلاثاء بـ اليوم الوطني الـ90 بحضور محافظ أحد رفيدة وعدد من مديري ورؤساء الدوائر وشيوخ وأعيان القبائل.

وأشادت القصيدة بالدور الكبير الذي خاضه موحد ومؤسس المملكة الملك عبدالعزيز – رحمه الله – والذي بنى مجدًا شامخًا لبلاد الحرمين الشريفين وسار على نهجه أبناؤه وقادوا الشعب السعودي الكريم بتطبيق كتاب الله وسنة نبيه محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم.

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وبعد قصيدة الشاعر سعيد بن زهرة، قدم الشاعر عبدالله الشريف أوبريت بعنوان “صدى التسعون” شارك فيه فرقتا أحد رفيدة والواديين الشعبية.


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