، "الطريقي" في اليوم الوطني: الدولة تستثمر في بناء المواطن وتهيئته كأساس للتنمية ،

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رفع مدير ومنسوبو ومنسوبات "تعليم الزلفي" التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وإلى الأسرة الحاكمة، وإلى الشعب السعودي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 90.
وثمّن مدير التعليم محمد الطريقي؛ ما تقدمه القيادة الرشيدة من دعم واهتمام بقطاع التعليم من منطلق أن المواطن هو أساس التنمية في البلاد وثروته الحقيقية.
وقال الطريقي؛ التعليم ركيزة مهمة لبناء جيل ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم محبين لوطنهم معتزين بتاريخه وأمجاده.
وأضاف، هذا هو نهج الحكومة الرشيدة منذ تأسيس الدولة باستثمارها في بناء الإنسان السعودي وتهيئة المناخ الذي يجعله فاعلاً في تنمية وطنه لتتواكب قدراتهم مع ما نعيشه في هذا العصر من تقدم ملحوظ في مجالات الحياة كافة مساهمين في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وكان مدير التعليم بمحافظة الزلفي قد ترأس لجنة الاحتفاء باليوم الوطني 90 بحضور أعضاء اللجنة بقسمَي البنين والبنات، وأكد خلال الاجتماع أهمية الاحتفاء باليوم الوطني وما يمثله من ذكرى محفورة في وجدان وفكر كل مواطن سعودي؛ لكونها مناسبة عزيزة تتكرّر كل عام لتذكر بما قام به الملك المؤسّس "رحمه الله" ومن بعده أبناؤه البررة، إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.اليوم الوطني
23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442 09:48 AM
قال: هذا نهج الحكومة الرشيدة منذ تأسيس الدولة باستثمارها في بناء الإنسان السعودي
رفع مدير ومنسوبو ومنسوبات "تعليم الزلفي" التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وإلى الأسرة الحاكمة، وإلى الشعب السعودي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 90.
وثمّن مدير التعليم محمد الطريقي؛ ما تقدمه القيادة الرشيدة من دعم واهتمام بقطاع التعليم من منطلق أن المواطن هو أساس التنمية في البلاد وثروته الحقيقية.
وقال الطريقي؛ التعليم ركيزة مهمة لبناء جيل ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم محبين لوطنهم معتزين بتاريخه وأمجاده.
وأضاف، هذا هو نهج الحكومة الرشيدة منذ تأسيس الدولة باستثمارها في بناء الإنسان السعودي وتهيئة المناخ الذي يجعله فاعلاً في تنمية وطنه لتتواكب قدراتهم مع ما نعيشه في هذا العصر من تقدم ملحوظ في مجالات الحياة كافة مساهمين في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وكان مدير التعليم بمحافظة الزلفي قد ترأس لجنة الاحتفاء باليوم الوطني 90 بحضور أعضاء اللجنة بقسمَي البنين والبنات، وأكد خلال الاجتماع أهمية الاحتفاء باليوم الوطني وما يمثله من ذكرى محفورة في وجدان وفكر كل مواطن سعودي؛ لكونها مناسبة عزيزة تتكرّر كل عام لتذكر بما قام به الملك المؤسّس "رحمه الله" ومن بعده أبناؤه البررة، إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.
، "الطريقي" في اليوم الوطني: الدولة تستثمر في بناء المواطن وتهيئته كأساس للتنمية ،
المصدر : الخليج 365
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