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أغلقت أسعار النفط على ارتفاع طفيف، أمس الثلاثاء، قبيل أحدث بيانات بشأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة، لتسجّل تعافياً متواضعاً من خسائر الجلسة السابقة التي قادتها قفزة في الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا ومناطق أخرى.
وقال محللون إن تجديد إجراءات العزل العام في أوروبا سيكون له تأثير محدود في الطلب على الوقود، وهو ما قد يمنع مبيعات واسعة في أسواق النفط.
وتحركت السوق في نطاق ضيق معظم الصيف، بينما لا تزال دول رئيسة منتجة للنفط تكبح الإمدادات، وذلك بحسب رويترز.
وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 28 سنتاً؛ لتبلغ عند التسوية 41.72 دولار للبرميل.
وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 29 سنتاً إلى 39.60 دولار للبرميل.النفط أسعار النفط
23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442 08:31 AM
محللون: إجراءات العزل العام في أوروبا ستكون لها تأثير محدود في الطلب
أغلقت أسعار النفط على ارتفاع طفيف، أمس الثلاثاء، قبيل أحدث بيانات بشأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة، لتسجّل تعافياً متواضعاً من خسائر الجلسة السابقة التي قادتها قفزة في الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا ومناطق أخرى.
وقال محللون إن تجديد إجراءات العزل العام في أوروبا سيكون له تأثير محدود في الطلب على الوقود، وهو ما قد يمنع مبيعات واسعة في أسواق النفط.
وتحركت السوق في نطاق ضيق معظم الصيف، بينما لا تزال دول رئيسة منتجة للنفط تكبح الإمدادات، وذلك بحسب رويترز.
وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 28 سنتاً؛ لتبلغ عند التسوية 41.72 دولار للبرميل.
وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 29 سنتاً إلى 39.60 دولار للبرميل.
، أسعار النفط ترتفع ومزيج برنت عند 41.72 دولار للبرميل ،
المصدر : الخليج 365
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