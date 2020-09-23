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احتفل محرك البحث "جوجل" باليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية السعودية، الذي يوافق اليوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر؛ حيث وضع شعارًا خاصًّا على صفحته الرئيسية كعادته خلال الاحتفالات باليوم الوطني الأعوام الماضية.
وأظهر "جوجل" على متصفحه الرئيسي علم المملكة يرفرف داخل نصف دائرة خضراء، وخلفه سماء وسحب وكلمة محرك البحث داخل مستطيل "أخضر".
الجدير بالذكر، أن احتفالات اليوم الوطني تنطلق اليوم الأربعاء في عدد من مدن ومناطق المملكة؛ حيث يحيي المواطنون هذه الذكرى في المشاركات بالاحتفالات وحمل الأعلام والشعارات الوطنية؛ معبرين عن حبهم واعتزازهم ببلادهم.جوجل
23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442 08:25 AM
واضعًا شعارًا خاصًّا على صفحته الرئيسية بمناسبة الاحتفالات باليوم الوطنيفي الذكرى الـ90.. "جوجل" يشارك الوطن فرحته متوشحًا بعلم المملكة
احتفل محرك البحث "جوجل" باليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية السعودية، الذي يوافق اليوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر؛ حيث وضع شعارًا خاصًّا على صفحته الرئيسية كعادته خلال الاحتفالات باليوم الوطني الأعوام الماضية.
وأظهر "جوجل" على متصفحه الرئيسي علم المملكة يرفرف داخل نصف دائرة خضراء، وخلفه سماء وسحب وكلمة محرك البحث داخل مستطيل "أخضر".
الجدير بالذكر، أن احتفالات اليوم الوطني تنطلق اليوم الأربعاء في عدد من مدن ومناطق المملكة؛ حيث يحيي المواطنون هذه الذكرى في المشاركات بالاحتفالات وحمل الأعلام والشعارات الوطنية؛ معبرين عن حبهم واعتزازهم ببلادهم.
، في الذكرى الـ90.. "جوجل" يشارك الوطن فرحته متوشحًا بعلم المملكة ،
المصدر : الخليج 365
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