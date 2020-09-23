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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم رياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق (الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية)، في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على أجزاءٍ من مرتفعات جازان وعسير.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12 - 32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس
23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442 08:15 AM
سماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم رياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق (الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية)، في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على أجزاءٍ من مرتفعات جازان وعسير.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12 - 32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.
، "الأرصاد": رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على هذه المناطق ،
المصدر : الخليج 365
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