شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..مواطنة تروي تعرضها للتحرش في طفولتها وأثر ذلك عليها حتى الآن والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):روت مواطنة قصة تعرضها للتحرش في الطفولة، وما تركه من أثر نفسي سلبي حتى الآن رغم مرور السنوات.
وقالت المواطنة في مداخلة هاتفية ببرنامج " الراصد " : " تعرضت للتحرش مرتين مرة في عمر السبع سنوات والمرة الثانية عمري كان 11 سنة والمرتان تعرضت فيهم للتحرش من قبل العمالة في البقالة " .
وروت تفاصيل الواقعة بقولها: " دخلت البقالة واتجهت للثلاجة لاقيت خلفي عامل البقالة صار يلمس بعض الأماكن في جسدي وخفت وهربت حتى تركت فلوسي " .
وأكدت أنها ظلت فترة كبيرة لديها تخوف من الذهاب للبقالة بمفردها، قائلة: " صار عندي تخوف من الذهاب بمفردي للبقالة والآن صرت اخاف على عيالي ما أرسلهم لحالهم أبدًا " .
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