بالفيديو..احتفالات باليوم الوطني من أعماق البحر الأحمر

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):احتفل غواصون من المملكة وجيبوتي باليوم الوطني الـ 90 من أعماق البحر الأحمر، وذلك تأكيدًا لعمق الأخوة بين البلدين.
ونشر سفير جمهورية جيبوتي وعميد السلك الدبلوماسي لدى المملكة، المقطع معلقًا بقوله: " بذكرى اليوم الوطني السعودي90 ،باسم جيبوتي رئيسا وحكومة وشعبا نبارك لخادم الحرمين الشريفين و ولي العهد وشعب المملكة الشقيقة سائلين الله لهذا البلد العزيز كل مجد وفخار في ظل رأية التوحيد الخالدة " .
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