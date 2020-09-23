شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..احتفالات باليوم الوطني من أعماق البحر الأحمر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

احتفل غواصون من المملكة وجيبوتي باليوم الوطني الـ 90 من أعماق البحر الأحمر، وذلك تأكيدًا لعمق الأخوة بين البلدين.

ونشر سفير جمهورية ‎‎جيبوتي وعميد السلك الدبلوماسي لدى المملكة، المقطع معلقًا بقوله: " بذكرى اليوم الوطني السعودي90 ،باسم جيبوتي رئيسا وحكومة وشعبا نبارك لخادم الحرمين الشريفين و ولي العهد وشعب المملكة الشقيقة سائلين الله لهذا البلد العزيز كل مجد وفخار في ظل رأية التوحيد الخالدة " .