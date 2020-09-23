صورة قديمة للملك عبدالعزيز وهو في عمر 36 عاما

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وثقت صورة قديمة التقطت قبل أكثر من 100 عام الملك عبدالعزيز وهو في عمر 36 عاما.

وأظهرت الصورة وجه الملك في تلك المرحلة العمرية، فيما لم يتضح المناسبة التي التقطت خلالها الصورة.

يذكر أن الصورة التقطت في عام 1329هـ، وذلك بالقرب من مدينة ثاج في المنطقة الشرقية.



