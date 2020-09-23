فيديو لفتاة تقوم بعمل ايماءات جنسية مع طفلة يثير موجة غضب

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أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لفتاة تقوم بعمل إيماءات جنسية مع طفلة موجة غضب، وسط مطالبات بالتحقيق فيه وكشف ملابساته.

وأظهر المقطع الفتاة وهي تقوم باحتضان طفلة لم تبلغ من العمر السنتين كما يبدوا، ومن ثم ضمها إليها، وفعل حركات لا اخلاقية.

وكان مركز بلاغات العنف الأسري تفاعل الأسبوع الماضي مع مقطع فيديو مشابه لامرأة تتحرش بطفل..، وأكد أنه تم رصده الحالة اتخاذ اللازم حيالها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.



