︎ :
.
أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لفتاة تقوم بعمل إيماءات جنسية مع طفلة موجة غضب، وسط مطالبات بالتحقيق فيه وكشف ملابساته.
وأظهر المقطع الفتاة وهي تقوم باحتضان طفلة لم تبلغ من العمر السنتين كما يبدوا، ومن ثم ضمها إليها، وفعل حركات لا اخلاقية.
وكان مركز بلاغات العنف الأسري تفاعل الأسبوع الماضي مع مقطع فيديو مشابه لامرأة تتحرش بطفل..، وأكد أنه تم رصده الحالة اتخاذ اللازم حيالها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو لفتاة تقوم بعمل ايماءات جنسية مع طفلة يثير موجة غضب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.