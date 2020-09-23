بعد صدور الموافقة الكريمة.. “الحج والعمرة” تشرح آلية تنظيم دخول المعتمرين والمصلين والزوار عبر تطبيق “اعتمرنا”

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أوضحت وزارة الحج والعمرة، أمس (الثلاثاء)، آلية تنظيم دخول المعتمرين والمصلين والزوار عبر تطبيق “اعتمرنا”، بعد صدور الموافقة الكريمة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجياً، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة.

وأفادت بأن التطبيق سيمكّن الراغبين في زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء العمرة والزيارة والصلاة في الحرمين الشريفين من تنظيم أوقات أدائهم للمناسك، والتخطيط المسبق للرحلة، ومن حجز الخدمات الاختيارية بكل يسر وسهولة، وبما يضمن تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية.

وأضافت أن التطبيق سيتاح للاستخدام عبر الأجهزة الذكية (ios و Android) في تاريخ 10 صفر 1442هـ الموافق 27 سبتمبر 2020م، وذلك قبل موعد بداية المرحلة الأولى بسبعة أيام.

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وأشارت الوزارة إلى أن تسجيل البيانات المدخلة من قبل قاصدي الحرمين الشريفين سيرتبط بتطبيق “توكلنا” بشكل مباشر، وستتضمن عملية الربط عددا من الإجراءات.

وذكرت أن من الإجراءات المتصلة بالربط بتطبيق “توكلنا”: تقديم ما يضمن خلو المعتمر أو الزائر من فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى أن التطبيق يتضمن إتاحة اختيار الوقت المناسب لضيف الرحمن بحسب المواعيد المتوفرة، ويتيح كذلك اختياره الخدمات المصاحبة التي يرغب بأن تقدم له، مثل اختيار وسيلة المواصلات ونقاط التجمع ومراكز الخدمات.

وشددت الوزارة على أهمية تقيد قاصدي الحرمين الشريفين بالإجراءات الاحترازية التي تكفل سلامتهم وصحتهم من ارتداء للكمامة والحفاظ على مسافات التباعد الآمنة والتقيد بالأوقات والمسارات المخصصة لكل معتمر وزائر.

وجددت وزارة الحج والعمرة التأكيد على حرص المملكة على تمكين ضيوف الرحمن من إقامة الشعيرة بشكل آمن صحياً، وبالشكل الذي يحقق متطلبات الوقاية والتباعد المكاني اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات جائحة كورونا.

