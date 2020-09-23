السعودية اليوم / أستراليا تنضم إلى مبادرة "كوفاكس" العالمية للقاحات المستقبلية المضادة لفيروس كورونا



كانبيرا 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية السيناتورة ماريز باين في بيان مشترك مع وزير الصحة الفيدرالي الأسترالي غريغ هانت أن أستراليا وقعت اتفاقية انضمام إلى مبادرة "كوفاكس" العالمية التي تهدف إلى ضمان التوزيع العادل لإمدادات اللقاحات المستقبلية المضادة لفيروس

وقالت الوزيرة باين:"بموجب الاتفاقية، ستلتزم أستراليا بمبلغ أولي قدره 123.2 مليون دولار أسترالي لتكون جزءا من آلية الشراء الخاصة بكوفاكس، مما يعني أنه يمكننا تلقي عروض لشراء اللقاحات عندما تصبح متاحة".

يذكر أن "كوفاكس" هي مبادرة عالمية ترمي إلى العمل مع مصنعي اللقاحات من أجل تمكين البلدان في مختلف أنحاء العالم من الحصول على لقاحات مأمونة وفعالة بشكل منصف بمجرد ترخيصها واعتمادها.

// انتهى //

07:46ت م

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كانبيرا 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية السيناتورة ماريز باين في بيان مشترك مع وزير الصحة الفيدرالي الأسترالي غريغ هانت أن أستراليا وقعت اتفاقية انضمام إلى مبادرة "كوفاكس" العالمية التي تهدف إلى ضمان التوزيع العادل لإمدادات اللقاحات المستقبلية المضادة لفيروس كورونا وقالت الوزيرة باين:"بموجب الاتفاقية، ستلتزم أستراليا بمبلغ أولي قدره 123.2 مليون دولار أسترالي لتكون جزءا من آلية الشراء الخاصة بكوفاكس، مما يعني أنه يمكننا تلقي عروض لشراء اللقاحات عندما تصبح متاحة".يذكر أن "كوفاكس" هي مبادرة عالمية ترمي إلى العمل مع مصنعي اللقاحات من أجل تمكين البلدان في مختلف أنحاء العالم من الحصول على لقاحات مأمونة وفعالة بشكل منصف بمجرد ترخيصها واعتمادها.// انتهى //07:46ت م0009

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