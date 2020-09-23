وكالة الأنباء السعودية تسعد بأن تبدأ بثها في هذا اليوم الأغر الأربعاء 1442/2/6 هـ الموافق 2020/09/23 م واس

الأربعاء 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م الموافق لليوم الوطني الـ 90 لتوحيد المملكة العربية السعودية

06:00ت م

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www.spa.gov.sa/2137407 الأربعاء 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م الموافق لليوم الوطني الـ 90 لتوحيد المملكة العربية السعودية06:00ت م0001

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