شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع.. وتبادل الأدوار بين الذهب والدولار والان مع التفاصيل

أسعار النفط ترتفع.. وتبادل الأدوار بين الذهب والدولار

الأربعاء 23 سبتمبر 2020

صعدت أسعار النفط في نهاية جلسة التداول الثلاثاء، بينما هبطت أسعار الذهب مع صعود الدولار في استمرار لتبادل الأدوار بين المعدن النفيس والعملة الخضراء.



أغلقت أسعار النفط على ارتفاع طفيف الثلاثاء قبيل أحدث بيانات بشأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة، لتسجل تعافيا متواضعا من خسائر الجلسة السابقة التي قادتها قفزة في الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا ومناطق أخرى.

وقال محللون إن تجديد إجراءات العزل العام في أوروبا سيكون له تأثير محدود على الطلب على الوقود وهو ما قد يمنع مبيعات واسعة في أسواق النفط.

وتحركت السوق في نطاق ضيق معظم الصيف بينما لا تزال دول رئيسية منتجة للنفط تكبح الإمدادات.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 28 سنتا لتبلغ عند التسوية 41.72 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 29 سنتا إلى 39.60 دولار للبرميل.

وقال جيم ريتربوش رئيس ريتربوش اند اسوشييتس في جالينا بولاية إيلينوي "مجمع الطاقة يبدو محصنا ضد الأنباء السيئة فيما يتعلق بالفيرس بينما أعداد الإصابات لا تتزايد بدرجة كافية لفرض إغلاقات جديدة على نطاق واسع".

ومن المتوقع أن ينخفض الطلب على الوقود في دول مثل بريطانيا، حيث تطلب الحكومة من الناس العمل من المنزل مجددا وتفرض قيودا على الحانات والمطاعم. وترتفع الإصابات بالفيروس في بضع دول أوروبية أخرى من بينها فرنسا وإسبانيا.

Advertisements

وتترقب السوق أحدث بيانات أسبوعية بشأن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة والتي ستصدر عن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم وعن إدارة معلومات الطاقة الأربعاء.

الذهب ينخفض مع صعود الدولار

وتراجع الذهب الثلاثاء مع صعود الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر فيما ظل المستثمرون متشككين بشأن إجراءات تحفيز إضافية لدعم الاقتصاد الذي تضرر من جائحة كورونا بينما ينتظرون تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.35% إلى 1905.80 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بعد موجة بيع كبيرة دفعت المعدن النفيس للانخفاض إلى أدنى مستوياته منذ 12 أغسطس/ آب عند 1882.70 دولار للأوقية الإثنين.

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% لتبلغ عند التسوية 1907.60 دولار للأوقية.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يعتبر أيضا ملاذا آمنا، إلى أعلى مستوى في 6 أسابيع مقابل سلة عملات رئيسية في وقت سابق من الجلسة مما قلص جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وأبلغ جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي لجنة بالكونجرس أن الطريق أمام الاقتصاد ما زال ضبابيا وأن البنك المركزي الأمريكي سيتخذ المزيد من الإجراءات إذا اقتضت الحاجة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.08% إلى 24.46 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 1.55% إلى 867.63 دولار للأوقية.

وتراجع البلاديوم 1.9% إلى 2229.50 دولار للأوقية.