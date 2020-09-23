شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق (الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة و الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية )، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-32كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج .