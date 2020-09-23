شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل الوثيقة الرسمية للأمر الملكي بتغيير اسم المملكة وتوحيدها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، بنشر الوثيقة الرسمية للأمر الملكي الصادر من الملك عبدالعزيز بتوحيد المملكة في يوم 17 من جمادى الأولى عام 1351هـ.

وورد في المقدمة " أنه بناء على ما رُفع من البرقيات من كافة رعايانا في المملكة الحجازية ونجد وملحقاتها ونزولا على رغبة الرأي العام في بلادنا وحبا في توحيد أجزاء هذه المملكة العربية، أمرنا بما هو آت: " .

المادة الأولى:

تحويل اسم المملكة الحجازية ونجد وملحقاتها إلى اسم " المملكة العربية السعودية " ويصبح لقبنا الآن " ملك المملكة العربية السعودية " .

المادة الثانية:

يجري مفعول هذا التحويل اعتبارا من تاريخ إعلانه.

المادة الثالثة:

لا يكون لهذا التحويل أي أثر على المعاهدات والاتفاقات، والالتزامات الدولية التي تُبنى على قيمها ومفعولها، وكذلك لا يكون له تأثير على المقاولات والعقود الإفرادية، بل تظل نافذة.

المادة الرابعة:

سائر النظامات والتعليمات والأوامر السابقة، والصادرة من قبلنا، تظل نافذة المفعول، بعد هذا التحويل.

Advertisements

المادة الخامسة:

تظل تشكيلات حكومتنا الحاضرة، سواء في الحجاز ونجد وملحقاتها، على حالها الحاضرة مؤقتا إلى أن يتم وضع تشكيلات جديدة للمملكة كلها، على أساس التوحيد الجديد.

المادة السادسة:

على مجلس وكلائنا الحالي الشروع حالا في وضع نظام أساسي للمملكة، ونظام لتوارث العرش، ونظام لتشكيلات الحكومة وعرضها علينا، لاستصدار أوامرنا فيها.

المادة السابعة:

لرئيس مجلس وكلائنا أن يضم إلى أعضاء مجلس الوكلاء فردا أو أفرادا من ذوي الرأي، حين وضع الأنظمة السالفة الذكر، للاستفادة من آرائهم والاستعانة بمعلوماتهم.

المادة الثامنة:

إننا نختار يوم الخميس الواقع في 21 جمادى الأولى سنة 1351هـ، الموافق لليوم الأول من الميزان، يوما لإعلان توحيد هذه المملكة العربية، ونسأل الله التوفيق.