تعرف على الفرق بين أعراض الشيخوخة الطبيعية ومرض “الزهايمر”

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أكدت وزارة الصحة أن مرض الزهايمر ليس له علاقة بالشيخوخة الطبيعية التي تصيب البشر مع تقدم السن، مبينة أنه هناك فروقات بينهما.

وأوضحت الوزارة أن الشخص كبير السن يكون قادراً على الاهتمام بذاته دائماً وغالباً ما يتذكر لاحقاً وقد ينسى جزءاً من التجربة، أما المصاب بالزهايمر فإنه يفقد القدرة تدريجياً على الاهتمام بذاته، ونادراً ما يتذكر الشيء لاحقاً، كما أنه ينسى التجارب كاملة.

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وأضافت أن من أعراض الشيخوخة الطبيعية نسيان اسم اليوم ثم تذكره على الفور، والقدرة دائماً على اتباع الإرشادات الخطية واللفظية، وعدم تذكر الكلمة المناسبة أحياناً، وكذلك فقدان الأشياء من وقت لآخر.

وبينت أن من أعراض الزهايمر، فقدان القدرة على تحديد اليوم أو التاريخ أو الفصل من السنة، وفقدان القدرة تدريجياً على اتباع الإرشادات الخطية واللفظية، والشعور بصعوبات في إدارة حديث أو متابعة حوار، ووضع الأشياء في غير مكانها وعدم القدرة في العثور عليها.



