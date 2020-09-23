نزار باهبري: لا مخاطر صحية من مشاركة لاعبي الهلال المتعافين في المباريات لكن بشرط

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قال استشاري الأمراض المعدية الدكتور نزار باهبري، إنه لا مخاطر صحية من مشاركة لاعبي الهلال المتعافين من فيروس كورونا المستجد في المباريات.

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وأضاف باهبري وفقاً لصحيفة “الجزيرة”، أنه يشترط ألا يكون هناك ما يثبت وجود مخاطر عليهم أو إمكانية تعرضهم لمضاعفات صحية إذا كانوا مصابين دون أعراض، أو لديهم أعراض خفيفة لم تصل إلى الحمى حال خوضهم المباريات.

وأوضح أنه من المفترض حتى في حال ظهور إيجابية العينة للاعبين بعد 10 أيام ما لم تظهر عليهم أعراض، أن يخرجوا من العزل ويمارسوا حياتهم ويشاركوا في التدريبات، لأن الدراسات العلمية أثبتت أنه من الممكن ظهور إيجابية عينة المسحة حتى بعد 10 أيام من التعرض للفيروس.

وأشار إلى أنه بعد الأيام العشرة الأولى لا يكون الفيروس حياً ولكن يصبح عبارة عن بقايا بروتين ميت غير معدٍ ولا يسبب أي مرض، لذا فإن ظهور إيجابية العينة بعد أكثر من 10 أيام غير مقلق وفقاً للعديد من الدراسات والأبحاث العلمية.

