رموز تعبيرية جديدة للتعبير عن مصاعب عام 2020

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أعلن اتحاد يونيكود (Unicode Consortium)، وهو منظمة غير ربحية تشرف على معايير الرموز التعبيرية وهي مسؤولة عن الإصدارات الجديدة، عن تحديث جديد للرموز التعبيرية يجلب معه 200 لون جديد من ألوان البشرة إلى العديد من الرموز التعبيرية الحالية، مع التركيز بشكل أساسي على تلك التي يظهر فيها زوجان.

ومن المفترض أن تصل الرموز التعبيرية الجديدة إلى الهواتف المحمولة طوال العام المقبل عبر إصدار محدود “Emoji 13.1″، مما يعني المزيد من الطرق لنقل آلام هذا العام.

وأطلق اتحاد يونيكود على التحديث الجديد اسم “الإصدار الثانوي”، وتتمثل مهمته في إضافة رموز تعبيرية جديدة قبل عام 2022.

وكان اتحاد يونيكود يعتزم في الأصل إصدار تحديث “Emoji 14.0” الأكبر في شهر مارس من العام المقبل، لكن تم تأجيل تاريخ الإصدار إلى شهر سبتمبر بسبب جائحة الفيروس التاجي.

ويعني هذا أن أنظمة التشغيل المختلفة لن تتمكن على الأرجح من دمج التحديث حتى نهاية عام 2021، أو حتى في وقت ما في عام 2022، مما يترك العام المقبل بأكمله بدون رموز تعبيرية جديدة.

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ومن بين الإضافات الرئيسية (بشكل مناسب لهذا العام) قلب مع ضمادة ملفوفة حوله، وقلب مشتعل يمكن أن يعبر عن الحسرة، ووجه بعيون حلزونية للتعبير عن عدم التحكم في تصرفات الفرد أو القدرة على إدراك العالم.

ويخصص الجزء الأكبر من التحديث، الذي يضم 200 من أصل 217 رمزًا تعبيريًا جديدًا، لدرجات لون البشرة للرموز التعبيرية للزوجين ذوي القلب والرموز التعبيرية للقبلة.

وتوفر الخيارات الحالية درجة لون البشرة الصفراء الافتراضية لكليهما فقط،لكن التحديث الجديد يسمح بتحديد درجات لون البشرة الأخرى..، ويسمح أيضًا بتصوير العلاقات بين الأعراق.

وتشمل الإضافات الأخرى وجهًا في الغيوم لتمثيل أحلام اليقظة، ووجهًا ينفث أنفاسًا أو سحابة من الدخان.

ويمكن أن تصل التحديثات إلى هاتفك في أي مكان بين شهر يناير وشهر أكتوبر 2021، مع افتراض وصول حزمة “Emoji 14.0” الأكثر اكتمالاً في عام 2022.

وفي حين أن تحديث “Emoji 13.1” بسيط نسبيًا، يقول اتحاد يونيكود: إن مجموعة من المتطوعين قاموا بتجميع هذا التحديث من أجل أن يحصل المستخدمون على شيء جديد على الأقل في عام 2021.

