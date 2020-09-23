عيادات النهدي كير تعلن وظائف صحية للرجال و النساء حديثي التخرج

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تعلن شركة النهدي الطبية عن توفر وظائف صحية للرجال والنساء حديثي التخرج بمسمى (أخصائي وأخصائية تمريض) للعمل في عيادات النهدي كير بمدينة (جدة) على النحو التالي:

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (التمريض).

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– لا يشترط الخبرة.

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الوصف الوظيفي:

فحص المرضى ونقص التغذية والمخاطر الوظيفية وتوثيق العلامات الحيوية، بالإضافة إلى فرز المرضى في غرفة الطوارئ لتصنيف حالة الطوارئ الخاصة بهم ومراقبة المرضى تحت الملاحظة وفي سيارة الإسعاف، ومساعدة الأطباء في إجراء الفحوصات.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الثلاثاء 1442/2/5هـ من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/3ctk095

