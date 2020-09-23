︎ :
.
تعلن شركة النهدي الطبية عن توفر وظائف صحية للرجال والنساء حديثي التخرج بمسمى (أخصائي وأخصائية تمريض) للعمل في عيادات النهدي كير بمدينة (جدة) على النحو التالي:
الشروط:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (التمريض).
– إجادة اللغة الإنجليزية.
– لا يشترط الخبرة.
الوصف الوظيفي:
فحص المرضى ونقص التغذية والمخاطر الوظيفية وتوثيق العلامات الحيوية، بالإضافة إلى فرز المرضى في غرفة الطوارئ لتصنيف حالة الطوارئ الخاصة بهم ومراقبة المرضى تحت الملاحظة وفي سيارة الإسعاف، ومساعدة الأطباء في إجراء الفحوصات.
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من اليوم الثلاثاء 1442/2/5هـ من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/3ctk095
كانت هذه تفاصيل خبر عيادات النهدي كير تعلن وظائف صحية للرجال و النساء حديثي التخرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.