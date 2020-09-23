مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف استشارية شاغرة لذوي الخبرة

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يعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني بالرياض عن توفر (3) وظائف إدارية وتقنية شاغرة لحملة البكالوريوس والماجستير مع الخبرة حسب المسميات والشروط التالية:

– مستشار أول إدارة التغيير (Senior Advisor, Change Management)

المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير (علوم حاسب، نظم معلومات إدارية) أو ما يعادلهم مع شهادة مهنية في إدارة التغيير وخبرة لا تقل عن 10 سنوات.

الوصف الوظيفي: تطوير وتسهيل تنفيذ استراتيجية إدارة التغيير وتطوير وقيادة خطط إدارة التغيير المستهدفة والقابلة للتنفيذ بالنسيق مع فرق المشاريع.

– مستشار أول الاستراتيجية الرقمية لتقنية المعلومات (Senior Advisor, IT Digital Strategy)

المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير (علوم حاسب، تقنية معلومات، نظم معلومات إدارية) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 15 سنة.

الوصف الوظيفي: توفير القيادة الاستراتيجية والتوجيه والمشورة لمبادرات تحسين عمليات المجلس الرقمية وتطوير الحلول والقدرات المدفوعة تقنياً.

– مستشار أول التمكين والامتثال (Senior Advisor Enablement and Compliance)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة صحية) أو ماجستير (إدارة صحية، إدارة أعمال) مع شهادة مهنية في التأمين وإدارة المشاريع وتحليل الأعمال وخبرة لا تقل عن 15 سنة.

الوصف الوظيفي: تقديم المشورة والتخطيط في إدارة المخاطر والمساهمة في تطوير الخطة الاستراتيجية للبيانات والامتثال والحد من الاحتيال وإساءة الاستخدام.

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الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– يفضل من تكون خبراتهم السابقة في القطاع الصحي أو التأمين.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– إجادة استخدام برامج وتطبيقات الحاسب الآلي.

نبذة عن المجلس:

مجلس الضمان الصحي التعاوني هيئة حكومية سعودية ذات شخصية اعتبارية مستقلة أنشئت بموجب قرار من مجلس الوزراء في عام 1420هـ (الموافق 1999م) التعاوني للإشراف على تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني حيث يهدف إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع العاملين بالقطاع الخاص وأسرهم يرأس مجلس الإدارة معالي وزير الصحة وعضوية بعض الوزارات الحكومية بالدولة.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الثلاثاء 1442/2/5هـ عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/35YgcLK

