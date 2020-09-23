اليوم الوطني / أهالي محافظة محايل عسير يحتفلون باليوم الوطني التسعين



محايل 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واس

شارك أهالي محافظة محايل عسير في الاحتفال الذي أقيم اليوم بمناسبة اليوم الوطني الـ 90"همة حتى القمة " بجبل المقيصرة .

وقد اشتمل الحفل على مسيرة وقصائد وأوبريت وطني ومشاركة عدد من الشعراء والفرق الشعبية التي قدمت لوحات منوعة من الفلكلور الشعبي .

// انتهى //

03:42ت م

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