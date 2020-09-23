شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولو الشرقية: نهضة شاملة قوامها الإرادة القوية.. وترجمة الآمال إلى منجزات محسوسة والان نبدء بالتفاصيل

رفع عدد من مسؤولي المنطقة الشرقية، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظهما الله- وللأسرة المالكة وللشعب السعودي الكريم، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 90. وأوضحوا أن ذكرى اليوم الوطني تأتي والمملكة تعيش نهضةً حضاريةً في جميع الميادين، في ظل هذا العهد المبارك، الذي شهد نقلة نوعية وتطورًا في مجالات التنمية على أسسٍ قوامها الإرادة القوية، والتصميم المدعوم بالمقدرة على ترجمة الآمال إلى منجزاتٍ محسوسة.

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