شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولو الشرقية: نهضة شاملة قوامها الإرادة القوية.. وترجمة الآمال إلى منجزات محسوسة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحوا أن ذكرى اليوم الوطني تأتي والمملكة تعيش نهضةً حضاريةً في جميع الميادين، في ظل هذا العهد المبارك، الذي شهد نقلة نوعية وتطورًا في مجالات التنمية على أسسٍ قوامها الإرادة القوية، والتصميم المدعوم بالمقدرة على ترجمة الآمال إلى منجزاتٍ محسوسة.
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