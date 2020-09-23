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شكرا لمتابعة خبر عن طريقة التسجيل لأداء العمرة وزيارة الحرمين الشريفين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):أوضحت وزارة الحج والعمرة، طريقة التسجيل لأداء مناسك العمرة وزيارة الحرمين الشريفين، وذلك بعد الموافقة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا، بدءاً من 4 أكتوبر المقبل.
وبينت الوزارة أن تطبيق " اعتمرنا " الذي يتوجب التسجيل من خلاله أولاً، سيكون متاحاً للتحميل في 27 سبتمبر الجاري.
وبعد تحميل التطبيق سيتم تسجيل البيانات، واختيار موعد متاح للعمرة، أو الصلاة في المسجد الحرام، أو الصلاة في الروضة الشريفة، والحصول على التصريح.
ولابد من التسجيل في تطبيق " توكلنا " لإثبات خلو المتقدم من فيروس كورونا.
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