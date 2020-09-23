اليوم الوطني / بلدية شعبة نصاب جهزت الاحتفال باليوم الوطني التسعين



رفحاء 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واس

أنهت بلدية شعبة نصاب بمنطقة الحدود الشمالية جاهزيتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ 90 للمملكة، من خلال إبراز مظاهر الاحتفال والفرح باليوم الوطني في الشوارع والميادين والمرافق العامة ،حيث زينت أعمدة الإنارة بالأعلام الوطنية والإضاءات بألوان الوطن ،ونشر اللوحات، التي تحمل عبارات هذه المناسبة الوطنية الغالية، بالإضافة لتهيئة المنتزهات والحدائق والمسطحات الخضراء، لاستقبال الزوار خلال إجازة اليوم الوطني.

// انتهى //

03:11ت م

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