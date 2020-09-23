اليوم الوطني / مطار طريف يحتفل باليوم الوطني الـ90



طريف 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واس

احتفل مطار طريف في منطقة الحدود الشمالية اليوم، باليوم الوطني الـ 90 للمملكة العربية

وتضمن الاحتفال توزيع العديد من الأوشحة والأعلام والهدايا على المسافرين ومنسوبي الجهات الحكومية والخدمية العاملة بالمطار، بالإضافة إلى وضع لوحات التهنئة باليوم الوطني الـ90 في العديد من المواقع في المطار، وتزيين صالات المطار ونحوها.

// انتهى //

00:34ت م

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طريف 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واساحتفل مطار طريف في منطقة الحدود الشمالية اليوم، باليوم الوطني الـ 90 للمملكة العربية السعودية في صالات المطار ، تحت شعار "همة حتى القمة" بمشاركة شركة معادن وشركة أبسكو والجهات الأمنية العاملة بالمطار.وتضمن الاحتفال توزيع العديد من الأوشحة والأعلام والهدايا على المسافرين ومنسوبي الجهات الحكومية والخدمية العاملة بالمطار، بالإضافة إلى وضع لوحات التهنئة باليوم الوطني الـ90 في العديد من المواقع في المطار، وتزيين صالات المطار ونحوها.// انتهى //00:34ت م0354

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