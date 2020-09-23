اليوم الوطني / جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بمكة المكرمة تحتفي باليوم الوطني الـ 90



مكة المكرمة 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واس

احتفت جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بمكة المكرمة اليوم, بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 ، وذلك بمقر الجمعية بحي العوالي وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وشارك أطفال الجمعية في الاحتفاء بهذا اليوم الغالي على جميع أبناء الوطن، عبر مشاركات قدموها من أعمالهم.

عقب ذلك قام الحضور بالتجول في أقسام المركز (الطبية والتعليمية والتأهيلية)، والاطلاع على الطرق والأساليب الحديثة في رعاية الأطفال ذوي الإعاقة، التي تحظى بإشراف نخبة من الأخصائيات المؤهلات والمدربات، قبل أن تختتم الجولة لوحة استعراضية تراثية لـ 5 أطفال.

وعرض ضمن فقرات الاحتفالية فيلم عن اليوم الوطني الـ 90 بمشاركة جميع أطفال مراكز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة.

وشهدت هذه المناسبة الوطنية افتتاح صالة ألعاب الأطفال ذوي الإعاقة، ما أسهم في إدخال الفرح والسرور على نفوسهم، وزاد ذلك الفقرات الترفيهية التي أضفت أجواء جميلة تحمل مشاعر وفاء وحب وفخر بالوطن في يوم الوطن.

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