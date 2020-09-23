اليوم الوطني / أمانة الحدود الشمالية جاهزة لاستقبال يوم الوطن الـ 90 بفخرٍ وبهجة



عرعر 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واس

أكملت أمانة وبلديات منطقة الحدود الشمالية استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني لـ 90 للمملكة ، من خلال تزين الميادين والشوارع الرئيسة باللون الأخضر والأعلام الوطنية .

وأضحت أمانة المنطقة أن الأمانة والبلديات الفرعية وبلديات المحافظات استعدت بوقت مبكر لهذه المناسبة ، حيث زينت ما يقارب 7000 عمود إنارة وتوزيع أكثر من 9500 علم على الطرق الرئيسة والمداخل الجانبية التي تحمل راية التوحيد ، إضافة إلى تركيب 100 شاشة عرض وأكثر من 1400 لوحة إعلانية تحمل هوية اليوم الوطني ، مع الاستعداد لتوزيع أكثر من 10000 هدية في كل من عرعر ومحافظات وهجر المنطقة , إلى جانب تزيين مباني البلديات باللون الأخضر.

// انتهى //

00:18ت م

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