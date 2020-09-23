

أملج 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واس

أكدت بلدية محافظة أملج، جاهزيتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ 90 للمملكة، إذ أعدّت خطة خاصة للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على الجميع.

وراعت أن تضمن هذه الخطة إبراز مظاهر الاحتفال باليوم الوطني في الشوارع والميادين العامة, من خلال تزيين أعمدة الإنارة بالأعلام الوطنية والإضاءات بألوان الوطن (الأخضر، والأبيض) ونشر اللوحات، التي تعبر عن هذه المناسبة الوطنية الغالية في شوارع وميادين المحافظة.

وحرصت على تهيئة المنتزهات والحدائق والمسطحات الخضراء، لاستقبال زوار وأهالي المنطقة خلال إجازة اليوم الوطني.

// انتهى //

00:12ت م

0342





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / بلدية أملج جاهزة للاحتفال بيوم الوطن الـ 90 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.