شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية تكتسي بالأخضر احتفالا باليوم الوطني «90» والان نبدء بالتفاصيل

أكملت الجهات العاملة في المنطقة الشرقية استعداداتها للاحتفال بمناسبة اليوم الوطني التسعين، تحت شعار «همة حتى القمة»، بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير الشرقية، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة -يحفظهما الله-.

أعلام وإضاءات

وتزينت شوارع المنطقة الشرقية بالأعلام والإضاءات الخضراء، إضافة إلى اللوحات التي حملت معالم رئيسية لمحافظات المنطقة، شملت قصر الإمارة القديم بالدمام، ومركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي بالظهران «إثراء»، وعددا من المعالم الأثرية والمجسمات الجمالية في المنطقة.

ألعاب نارية

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وتشهد الواجهة البحرية بكورنيش الدمام عروض الألعاب النارية، إضافة إلى عروض ستقام في كورنيش الخبر، وكذلك في محافظة الجبيل على شاطئ الفناتير، وممشى السيف الشرقي. فيما تنظم الهيئة العامة للترفيه عرضا جويا بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية، وأكثر من 60 طائرة عسكرية ومدنية، وحفلا غنائيا يقام في الصالات الرياضية بالدمام. كما تشهد المنطقة عددا من الفعاليات الفنية والثقافية، تقام بين عدة مواقع، ويقام عددٌ منها عبر لقاءات افتراضية.

التباعد الجسدي

وأكدت إمارة المنطقة الشرقية -في برقية موجهة للجهات المنظمة للاحتفالات- أهمية تطبيق البروتوكولات الوقائية الصادرة من الجهات الصحية لكل نشاط، والتقيد بإجراءات السلامة، والتأكد من التزام جميع المشاركين بها، ويأتي على رأسها الالتزام بالتباعد الجسدي، وارتداء الكمامة المناسبة، داعية الجميع للتعاون في إنجاح المناسبة العزيزة، بالتزامهم بالتعليمات الصادرة، وتجاوبهم مع رجال الأمن في الميدان القائمين على تنظيم الاحتفالات، والإبلاغ فورا عن أي تجاوزات أو تجمعات مخالفة، متمنية للجميع السلامة، وللوطن دوام التقدم والازدهار.