شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لدعم المظهر الحضاري في احتفالات اليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

طالبت جمعيتا «الذوق العام»، و«أصدقاء البيئة» بالشرقية، المواطنين، بضرورة الالتزام بالشكل الحضاري خلال احتفالات اليوم الوطني الـ 90 للمملكة، وعدم رمي المخلفات فضلا عن الاهتمام بنظافة الشوارع والمرافق والحدائق، وعدم تنكيس الأعلام.

وأطلقت الجمعية السعودية للذوق العام، مبادرة «نحتفل بذوق»، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تزامنا مع اليوم الوطني الـ «90»، وذلك للتوعية بطرق الاحتفال السليمة وتفادي السلبيات المتعلقة بالتجمع خلال الفعاليات.

وأوضح المدير العام للجمعية بدر الزياني أن الحملة تحث المواطينن على تجنب رمي المخلفات، أو إصدار الأصوات المزعجة واحترام «علم المملكة»، مؤكدا أن الاحتفال باليوم الوطني بالشكل السليم هو سمة المجمتع الراقي وامتداد للهوية السعودية والأخلاق الإسلامية.

وأكد أهمية دور الأسرة حول توعية الأبناء بكيفية الاحتفال باليوم الوطني بـ«ذوق ورقي»، إضافة إلى دور المدارس، وذلك للوصول إلى الهدف المنشود، وهو التخلص من بعض العادات السيئة، بالإضافة إلى أهمية وجود تفعيل أكبر للائحة الذوق العام وإضافة بنود جديدة بهذا الخصوص للقضاء على العادات المنافية للذوق العام واحترام الآخرين.

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وبينت المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء البيئة بالمنطقة الشرقية هنوف العامر، أن الاحتفال بشكل مخالف هو تصرف غير حضاري، موضحة أن المحافظة على نظافة الأماكن العامة هو جزء من الإحساس بالانتماء للوطن.

وأشارت إلى أن جمعية أصدقاء البيئة بالمنطقة الشرقية وضمن دورها للتوعية حيال هذا الأمر، عقدت أمسية بيئية وطنية افتراضية بعنوان «أصدقاء البيئة.. أصدقاء الوطن»، موضحة أن برنامج الأمسية ضم عددا من المتحدثين من أمانة المنطقة الشرقية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وأمانة جدة ومنظومة التجارة، للتوعية بأهمية المحافظة على البيئة، سواء البرية أو البحرية ودور الجهات الحكومية في إدارة النفايات، وأيضا توعية المجتمع عن مفاهيم التطوع وفرص المبادرات البيئية.

وأضافت إنه يجب على الجميع أن يعي أن نظافة البيئة مطلب شرعي قبل أن تكون مطلبا إنسانيا أو صحيا، فالدين الإسلامي يحث على النظافة، ويحرِّم الاعتداء على الشوارع أو المتنزهات، ويطالب بإماطة الأذى عن الطريق، لا رمي الأذى عليها، مشددة على أهمية التقيد بكافة إرشادات النظافة في جميع الأماكن والطرق، وفي مختلف الأوقات والأوضاع.

وأضافت إن التطبيق الصارم في فرض الغرامات المرورية الخاصة بحق أي شخص يقوم برمي المخلفات على الطريق مهما كان شكلها أو نوعها، سيساهم كثيرا في الحد من انتشار هذه العادة، بالإضافة إلى الدور الذي يمكن أن تقوم به وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في التوعية بهذا الجانب، وكذلك إطلاق نشرات توعوية في الطرقات أثناء اليوم الوطني، حول السلوك الحضاري خلال الاحتفالات، وضرورة المحافظة على النظافة العامة.