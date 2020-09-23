شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير خالد الفيصل يطلع على خطة فريق «أداء» والان نبدء بالتفاصيل

استقبل الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة أمس، المدير العام للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» م. راشد القعود.

واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرح عن خطة عمل فريق «أداء» لإعداد تقارير يشارك فيها المجتمع عن مستوى الخدمات العامة، التي تقدمها الجهات لسكان محافظات المنطقة، بهدف تعزيز الجوانب الإيجابية والارتقاء بالخدمات الأخرى، التي تحتاج إلى تحسين، على أن يتم الرفع لسموه بتقريرعن ذلك بشكل دوري.