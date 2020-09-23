شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يناقش العلاقات الثنائية مع نظيره اليوناني والان نبدء بالتفاصيل

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً أمس من وزير خارجية جمهورية اليونان نيكوس ديندياس. وبحث الوزيران خلال الاتصال سبل تدعيم العلاقات الثنائية وتعزير أطر التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة لاستعراض المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها.

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