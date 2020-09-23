شكرا لقرائتكم خبر عن «مسام» ينتزع 1464 لغما حوثيا من الأراضي اليمنية والان نبدء بالتفاصيل

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير اليمن من الألغام خلال الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر 2020م، من انتزاع 1.464 لغمًا منها لغم واحد مضاد للأفراد، و326 لغمًا مضادة للدبابات و1.105 ذخائر غير متفجرة، و32 عبوة ناسفة. فوبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 186.545 لغما زرعتها الميليشيا الحوثية الإرهابية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء. ويأتي المشروع استمراراً لجهود المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة، حيث يسعى المشروع إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنيه يمنية على نزع الألغام.

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