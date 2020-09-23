شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع: نسعى إلى سلام شامل ودائم في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

أعرب صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، عن تطلعه في اليوم العالمي للسلام، إلى أن ينعم العالم بالسلام في أرجائه، متمنيا عودة اليمن إلى محيطه الخليجي والعربي.

وقال الأمير خالد بن سلمان، في تغريدة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس: «في اليوم العالمي للسلام، نتطلع إلى أن ينعم العالم بالسلام في أرجائه، ونسعى مع دعاة السلام وأشقائنا في اليمن للوصول إلى سلام شامل ودائم من خلال تنفيذ اتفاق الرياض وتكامل الجهود مع المبعوث الأممي لإنجاح مقترحه «الإعلان المشترك» لإنهاء الأزمة وعودة اليمن إلى محيطه الخليجي والعربي».