شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع: نسعى إلى سلام شامل ودائم في اليمن والان نبدء بالتفاصيل
وقال الأمير خالد بن سلمان، في تغريدة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس: «في اليوم العالمي للسلام، نتطلع إلى أن ينعم العالم بالسلام في أرجائه، ونسعى مع دعاة السلام وأشقائنا في اليمن للوصول إلى سلام شامل ودائم من خلال تنفيذ اتفاق الرياض وتكامل الجهود مع المبعوث الأممي لإنجاح مقترحه «الإعلان المشترك» لإنهاء الأزمة وعودة اليمن إلى محيطه الخليجي والعربي».
كانت هذه تفاصيل خبر نائب وزير الدفاع: نسعى إلى سلام شامل ودائم في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.