شكرا لقرائتكم خبر عن «رضا المستفيدين» يستهدف تحسين جودة الخدمات والان نبدء بالتفاصيل

أوضح الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي، رئيس اللجنة العليا لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بإمارة المنطقة الشرقية، أن رؤية ورسالة وقيم المشروع تحمل مضامين تصب في تقديم المشورة والتدريب والممارسات الناجحة لتحسين جودة الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية للمستفيدين، إضافة لتسليط الضوء على المبادئ والمنطلقات التي يرتكز عليها المشروع من خلال الشراكة مع الأجهزة الحكومية، والمستفيدين، والجهات المتخصصة.

عمل طموح

ولفت إلى أن ذلك العمل الطموح لم يكن له ليستمر لولا توفيق الله -سبحانه وتعالى- ثم الدعم اللامحدود من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس المشروع، ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب رئيس المشروع -حفظهما الله-، ومتابعتهما الدقيقة لمراحل المشروع مما كان له بالغ الأثر في توفير كافة عوامل النجاح.

معايير علمية

وأكد الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي، التزام المشروع بالمعايير العلمية والعملية والرامية في مجملها لضمان الموضوعية والحياد في النتائج، فضلاً عن التكامل من خلال تقديم فرص التحسين التي تمكن الأجهزة الحكومية من تحسين خدماتها، كذلك الدعم والمساندة والمتمثلة في تقديم التدريب والدعم الاستشاري، وصولاً إلى الثقافة عبر التدريب ووسائل الإعلام.

فرص التحسين

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وبين أن المشروع يستهدف بالدرجة الأولى الارتقاء بمستوى جودة الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية في المنطقة للمواطنين والمقيمين بكفاءة، من خلال قياس مدى رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة من تلك الأجهزة وفقا لمعايير عملية تساعد على الكشف عن جوانب القوة في مستوى الخدمات لترسيخها وفرص التحسين لتطويرها، بما يحقق علاقة إيجابية بين مقدم الخدمة والمستفيد منها. مشيرا إلى أن المشروع يستهدف جميع الأجهزة الحكومية بالمنطقة والتي تقدم الخدمات المباشرة والميدانية.

دعم استشاري

وكان فريق الدعم الاستشاري للمشروع عقد أول أمس اجتماعاً أداره المدير التنفيذي للمشروع سعد القحطاني، بحضور عضو اللجنة العليا للمشروع د. حصة العتيبي، وسط مشاركة أعضاء الفريق الاستشاري محمد المزيعل، وخميس مطران، وعبدالعزيز الغامدي وحسن خرمي، وذلك بمقر المشروع بمعهد الإدارة العامة بالدمام.

زيارة عسير

وتضمن الاجتماع عددا من المحاور والموضوعات التي طرحت على طاولته كان في مقدمتها: مراجعة ومناقشة خطة المشروع للعام ٢٠٢١م، إضافة لوضع عدد من التوصيات وفرص التحسين التي سيتم الرفع بها للعرض على اللجنة التنفيذية المنبثقة من اللجنة العليا للمشروع لاعتمادها. كما وقف المشاركون بالاجتماع على وضع اللمسات الأخيرة والترتيبات الخاصة بزيارة ممثلين عن المشروع لإمارة منطقة عسير الأسبوع القادم.