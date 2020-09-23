شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة حفر الباطن يعقد اجتماعه الأول للعام 1442هـ والان نبدء بالتفاصيل

عقد مجلس جامعة حفر الباطن، أمس الأول، جلسته الأولى للعام الجامعي 1442هـ بقيادة رئيس الجامعة د. محمد القحطاني، وحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات د. محمد الصالح، وأعضاء المجلس. وناقش المجلس عددا من الموضوعات، شملت الموافقة على إبرام عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع بعض الجهات الحكومية والخاصة في إطار سعي الجامعة للبحث عن التميز العلمي والبحثي وتبادل الخبرات بينها وبين المؤسسات الأكاديمية والمراكز العلمية.

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