شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ وإنجازات المملكة في احتفالات جامعة حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

نظمت جامعة حفر الباطن، أمس الثلاثاء، حفلا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 90 برعاية رئيس الجامعة د. محمد القحطاني وحضور وكلاء الجامعة وعمدائها وعدد من منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وشهد الحفل افتتاح المعرض الفني المصاحب المقام تحت شعار: «وطني هو المجد»، والذي تكون من 3 أقسام؛ الأول يحكي مسيرة البناء والنماء للمملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ـ رحمه الله ـ وحتى هذا العهد الزاهر تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، والثاني: عن إنجازات جامعة حفر الباطن وجهودها في خدمة الوطن، والثالث: عن مشروعات رؤية 2030، كما دشن رئيس الجامعة فعاليات الجامعة للاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية والتي تضم حفلات ومعارض ومحاضرات ومسابقات وأمسيات شعرية. بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم قصيدة شعرية فصيحة للشاعر د. ذعار الحربي، وكلمة لعميد شؤون الطلاب د. عبدالله العامري، ثم قصيدة نبطية لشاعر المليون الطالب محمد البندر.

وقال رئيس الجامعة: إننا نشعر بالفخر والشرف، ونحن نقرأ التاريخ الشاهد على ملاحم السخاء ومطامح النماء في وطننا العظيم «المملكة العربية السعودية»، قيادة حكيمة صنعت ريادة عظيمة أوصلت الوطن للعالم الأول بواقع النتائج وواقع الأرقام في طموح وصل لأعلى صروح المجد ورسمت خارطة فاخرة من التفوق والتقدم.

وأضاف إننا نحتفل اليوم بذكرى اليوم الوطني الـ 90، من عمر توحيد هذه البلاد المباركة على يد المؤسس ـ طيب الله ثراه ـ وننظر إلى ماضٍ تليد أسس أركانه أبناؤه البررة الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله رحمهم الله، ونعيش حاضرا سديدا مليئا بالعزة والتمكين في عهد سلمان الحزم والعزم وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، وهما يؤسسان أصول التنمية وأسس الحضارة ويتوجان الوطن بحلة «الأمجاد» ويحولان مستقبل الوطن إلى «عقد فريد» من الضياء والسخاء. واستعرض رئيس جامعة حفر الباطن أبرز الإنجازات والنجاحات التي حققتها الجامعة خلال الفترة الماضية. واختتم الحفل بأداء العرضة النجدية التي شارك فيها الحضور وسط تفاعل الجميع.