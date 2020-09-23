شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف مستفيد من خدمات «تطمن» والان نبدء بالتفاصيل

قدّمت عيادات «تطمن» في حفر الباطن خدماتها لـ 10.254 مستفيداً، منذ بدء العمل بها حتى الآن، وذلك من خلال 4 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية شملت مركز صحي الأمير سلطان، ومركز صحي أبو موسى، بالإضافة إلى مستشفى حفر الباطن المركزي، ومستشفى القيصومة العام. يُذكر أن عيادات «تطمن» مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس « كورونا »، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

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